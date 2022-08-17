Оккупанты пошли на штурм на Бахмутском направлении: боевые действия продолжаются

За прошедшие сутки они штурмовали населенные пункты: Зайцево, Шумы и Железное.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Захватчики нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара.

"Враг вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ "насыпали" оккупантам возле Спорного.

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