Оккупанты пошли в наступление на 7 направлениях вблизи Бахмута: ВСУ всыпали им перца

В Бахмутском направлении оккупационные войска пытались наступать на 7 участках.

Украинские защитники смогли затормозить их повсюду.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

"Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. На ни одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли", — сообщили в Генштабе.

Напомним, как объяснил эксперт Сергей Згурец, война в Украине переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу государства, ведь на фронт успевает вовремя и в необходимом количестве поступать военная помощь от западных партнеров.

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