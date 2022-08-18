Оккупанты пошли в наступление на Авдеевском направлении: ВСУ остановили их на участке Лозовое – Первомайское

За прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские попытки в районе Лозового — Николаевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опросного.

"Враг вел наступление на направлении Лозовое — Первомайское, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

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