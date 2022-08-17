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Оккупанты пошли в наступление на Херсонщине: ВСУ изрядно "проредили" их ряды

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Оккупанты пошли в наступление на Херсонщине: ВСУ изрядно "проредили" их ряды

Фото: Associated Press

В Херсонской области оккупанты попытались пойти в наступление.

Попытка окончилась для них "не очень". Они недосчитались большого количества своих воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты нанесли авиационных ударов и вели наступательные бои недалеко от Белогорки (Херсонская область). Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать", — лаконично рассказали о выигранном ВСУ бою в Генштабе.

Сообщается также, что на Южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения ВСУ и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.

Враг принимает меры по восполнению потерь.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Напомним, что в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Также кафиры ракетами атаковали Одесщину.

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