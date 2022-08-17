Оккупанты пошли в наступление на Херсонщине: ВСУ изрядно "проредили" их ряды

В Херсонской области оккупанты попытались пойти в наступление.
Попытка окончилась для них "не очень". Они недосчитались большого количества своих воинов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Оккупанты нанесли авиационных ударов и вели наступательные бои недалеко от Белогорки (Херсонская область). Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать", — лаконично рассказали о выигранном ВСУ бою в Генштабе.
Сообщается также, что на Южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения ВСУ и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.
Враг принимает меры по восполнению потерь.
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.
Напомним, что в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Также кафиры ракетами атаковали Одесщину.
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