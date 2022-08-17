Оккупанты пошли в наступление на Шевченково Донецкой области и получили по зубам от ВСУ

ВСУ отразили вражеский штурм.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии и танков мостреляли в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Луцк, Нововолынск, Орехов, Времевка, Полтавка, Новополье и Новоандреевка.

"Врага нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки. Оккупанты заменяли местность в районах Инженерного и Украинского", — рассказали в Генштабе.

Напомним, что российские оккупанты пытаются идти на штурм возле Опросного на Авдеевском направлении.

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