Оккупанты повредили две теплоэлектростанции ДТЭК: в каком они состоянии

В результате атаки существенно разрушено оборудование станций. На восстановление потребуется много времени и средств.

Российские оккупанты во время последнего обстрела энергосистемы в Украине повредили две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В результате обстрела пострадали две станции ДТЭК. Пострадали серьезно. Это у нас уже шестая атака и эти две станции подвергались предыдущим атакам также", — подчеркнул Дмитрий Сахарук.

Он также добавил, что в результате атаки существенно разрушено оборудование станций. На восстановление потребуется много времени и средств. В Украине из-за российских обстрелов ситуация с энергоснабжением сейчас сложная, поскольку оккупанты сильно повредили генерирующие мощности. В частности – тепловые, солнечные и гидроэлектростанции.

Напомним, что ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет.

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