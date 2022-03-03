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Оккупанты повредили газопровод в Луганской области

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Оккупанты повредили газопровод в Луганской области

УНИАН

Жертв или пострадавших среди сотрудников Оператора ГТС нет.

В результате военных действий со стороны России повреждена первая нить газопровода "Луганск — Лисичанск — Рубежное" в районе отвода на газораспределительной станции (ГРС) "Лисичанск".

Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 8.50 3 марта перекрыли подачу природного газа. Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Жертв или пострадавших среди сотрудников компании нет.

При первой возможности Оператор возобновит работу газопровода, однако сейчас в районе места аварии идут активные боевые действия.

В общей сложности по состоянию на 11:00 из-за боевых действий остановлены 14 из 1 389 ГРС.

Напомним, вчера, 2 марта, в результате авиаудара был поврежден газопровод в Харьковской области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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