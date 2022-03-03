Оккупанты повредили газопровод в Луганской области

Жертв или пострадавших среди сотрудников Оператора ГТС нет.

В результате военных действий со стороны России повреждена первая нить газопровода "Луганск — Лисичанск — Рубежное" в районе отвода на газораспределительной станции (ГРС) "Лисичанск".

Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 8.50 3 марта перекрыли подачу природного газа. Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Также читайте Бьют из артиллерии и реактивных систем залпового огня: Минобороны об обстрелах инфраструктуры населенных пунктов

Жертв или пострадавших среди сотрудников компании нет.

При первой возможности Оператор возобновит работу газопровода, однако сейчас в районе места аварии идут активные боевые действия.

В общей сложности по состоянию на 11:00 из-за боевых действий остановлены 14 из 1 389 ГРС.

Напомним, вчера, 2 марта, в результате авиаудара был поврежден газопровод в Харьковской области.