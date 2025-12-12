- Дата публикации
Оккупанты повредили важный энергообъект на Черниговщине: что известно
Энергетики уже готовятся к восстановлению.
В результате российских обстрелов на Черниговщине пострадала энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщили АО «Черниговоблэнерго».
По предварительным данным, удар оккупантов пришелся по важному энергообъекту в Прилуцком районе. Из-за повреждений сетей часть населенных пунктов осталась без света.
Специалисты призывают жителей района сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Энергетики сообщили, что готовы приступить к аварийно-восстановительным работам сразу после того, как ситуация с безопасностью позволит работать на месте обстрела.
В настоящее время ведется мониторинг повреждений и оценка масштабов последствий.
