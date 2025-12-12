ТСН в социальных сетях

Украина
210
1 мин

Оккупанты повредили важный энергообъект на Черниговщине: что известно

Энергетики уже готовятся к восстановлению.

Дарья Щербак
Энергетика

Энергетика / © Associated Press

В результате российских обстрелов на Черниговщине пострадала энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили АО «Черниговоблэнерго».

По предварительным данным, удар оккупантов пришелся по важному энергообъекту в Прилуцком районе. Из-за повреждений сетей часть населенных пунктов осталась без света.

Специалисты призывают жителей района сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Энергетики сообщили, что готовы приступить к аварийно-восстановительным работам сразу после того, как ситуация с безопасностью позволит работать на месте обстрела.

В настоящее время ведется мониторинг повреждений и оценка масштабов последствий.

Напомним, ранее мы сообщали о графиках отключения света на 13 декабря.

210
