Россияне ударили по Харькову

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Вечером, 24 октября, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Под удар попал торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе города.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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«Возникли пожары, пострадал один человек. Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна», — говорится в сообщении.

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В торговом центре возник масштабный пожар. Во время ее тушения пострадал еще один спасатель.

Россияне ударили по Харькову

Россияне ударили по Харькову

Атака по Украине — что известно

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в том числе типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредило 119 из них.

Россияне атаковали Запорожье, попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.

Кроме того, враг нанес удар дроном по Новобаварскому району. А в Деснянском районе Киева падение обломков БпЛА в лесополосе.

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