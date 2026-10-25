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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оккупанты повторно атаковали спасателей в Харькове — жуткие фото

В Харькове враг ударил по городу с помощью беспилотника. По прибытии спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россияне ударили по Харькову

Россияне ударили по Харькову

Вечером, 24 октября, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Под удар попал торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе города.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

«Возникли пожары, пострадал один человек. Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна», — говорится в сообщении.

В торговом центре возник масштабный пожар. Во время ее тушения пострадал еще один спасатель.

Россияне ударили по Харькову

Россияне ударили по Харькову

Россияне ударили по Харькову

Россияне ударили по Харькову

Атака по Украине — что известно

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в том числе типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредило 119 из них.

Россияне атаковали Запорожье, попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.

Кроме того, враг нанес удар дроном по Новобаварскому району. А в Деснянском районе Киева падение обломков БпЛА в лесополосе.

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