"Оккупанты позорно сбежали во время боя и бросили технику": ВСУ показало новые добытые "трофеи" (фото)

"Оккупанты позорно сбежали во время боя и бросили технику": ВСУ показало новые добытые "трофеи" (фото)

Отныне эту технику будут использовать против ее бывших хозяев – российских военных.

Украинские военные дали отпор российским захватчикам во время боя. В результате чего оккупанты сбежали и оставили свою технику.

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Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно убежали от воинов, бросив оружие и технику. Нашим защитникам достались трофеи — БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.

Техника кафиров, фото/Минобороны Украины

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