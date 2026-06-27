Мост через Керченский пролив

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В оккупированном Крыму приостановили работу всех детских лагерей на фоне атак сил обороны Украины по российской логистике.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В начале лета оккупационная администрация заявляла о намерении организовать оздоровление сотен тысяч детей из России и временно оккупированных территорий Украины.

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Для реализации этих планов российские регионы закупали путевки в крымские санатории и детские лагеря, тратя на это десятки и сотни миллионов рублей.

Впрочем, уже 22 июня глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке организованного детского отдыха на полуострове до 1 сентября.

Свое решение он объяснил необходимостью «обеспечения общественной безопасности».

По информации СМИ, детей из международного детского центра «Артек» уже отправили домой или перевезли в детские лагеря в Красноярском крае РФ.

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В то же время оккупационные власти избегают использования слова «эвакуация». Там утверждают, что «Крым просто делает временный перерыв на лето именно относительно лагерей, а семейный отдых с детьми остается без изменений».

Ранее сообщалось, что кампания украинских ударов по логистике и инфраструктуре Крыма превратила его в остров без света, воды и горючего.

Мы ранее информировали, что в оккупированном Крыму так называемая «власть» ввела режим чрезвычайной ситуации. Захватчики объяснили это решение потребностью в оперативном урегулировании экономических вопросов.

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