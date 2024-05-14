Оккупанты превращают Мариуполь в сплошную свалку: появились фото

За два года оккупации российские захватчики нанесли сокрушительный удар по экосистеме Мариуполя.

Во всех районах Мариуполя образовались стихийные свалки, а канализационные стоки беспрепятственно попадают в Азовское море, загрязняя водоемы и побережья. Особенно критическая ситуация сложилась с рекой Кальчик, которая с каждым днем становится все более загрязненной.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Местные жители бьют тревогу, ведь они заметили, как в районе поселка Речное Кальмиусского района к реке Кальчик сбрасывают отходы с бетонного завода.

"Когда-то рыбаки ходили на этот мостик, чтобы рыбки наловить. А теперь здесь молочная река", — возмущаются мариупольцы.

Экологический коллапс в оккупированном Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Экологический коллапс в оккупированном Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Оккупанты не только игнорируют проблему загрязнения реки, но и сами способствуют ее ухудшению. Ранее они построили перекрытие через Кальчик, засыпав большую часть реки землей со шлаком.

Кроме того, в парке Лепорского образовалась целая "река" из канализационных стоков. Проблемы с канализацией в Мариуполе приобрели масштабы настоящего коллапса: постоянные прорывы и затопление домов, а теперь и парков.

За два года оккупации захватчики не смогли ни заменить инженерные сети, ни создать эффективное коммунальное предприятие. Вместо этого они своим бездействием и сознательным уничтожением окружающей среды толкают Мариуполь к экологической катастрофе.

Мариупольский городской совет отмечает, что действия оккупантов приводят к полному фиаско в сфере экологии и коммунального хозяйства города. Если не принять срочные меры, последствия для здоровья людей и окружающей среды могут быть непоправимыми.

Ранее сообщалось, что мариупольцы жалуются на открытую рекламу наркотиков в местных группах. Этот бизнес покрывают и сами оккупанты, а люди открыто говорят, что местная "полиция в доле".

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