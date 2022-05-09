Оккупанты придумали "нехитрый" способ, как заставить людей пойти на парад 9 мая в Запорожье

Оккупанты придумали "нехитрый" способ, как заставить людей пойти на парад 9 мая в Запорожье

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области у россиян нет много желающих быть в массовке на параде к 9 мая.

В этой связи они придумали нехитрый способ, как согнать людей на торжественные мероприятия.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возврат которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы", — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне лидер страны-агрессора Путин поздравил украинцев с "Днем победы". Он пожелал нашим гражданам "мирного и справедливого будущего". Сообщение главы Кремля как всегда пронизано пропагандой и цинизмом.

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