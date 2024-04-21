Оккупанты придумали новый фейк о Буданове: что об этом известно

Российские кафиры придумали новый фейк в отношении руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Пропаганда РФ пытается убедить свое общество в том, что он попал в плен.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На самом деле пропагандисты уже "брали в плен Буданова" — этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что РФ для создания фейка использовала технологию дип-фейка с лицом Буданова.

Напомним, что украинские защитники сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200.

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