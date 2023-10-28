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Оккупанты придумали новый способ отбирать жилье у украинцев — ЦНС

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты придумали новый способ отбирать жилье у украинцев — ЦНС

Оккупанты конфисковывают покинутое украинцами жилье / Фото: Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины представители так называемой "местной власти" проводят осмотр заброшенных помещений.

Под видом подготовки к отопительному сезону российские оккупационные "администрации" на временно захваченных территориях Украины осматривают дома украинцев, которые в случае отсутствия хозяев конфискуют.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

В первую очередь оккупанты осматривают помещения, владельцы которых длительное время не платят за коммунальные услуги, выехав из своих домов из-за оккупации.

"Такое имущество враг опечатывает с примечанием "имущество военной администрации". После этого в такие квартиры и дома заселяются военные РФ. То есть, фактически коллаборанты помогают российским военным захватывать дома бежавших от оккупации украинцев”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты совершали рейды и обнаруживали пустые квартиры, которые признавали "бесхозными".

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Дата публикации
Просмотры
465
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