Оккупанты придумывают новые методы принудительной паспортизации: запугивают и предлагают деньги

В частности, россияне прибегают к моральному давлению.

На временно оккупированных РФ территориях Украины идет принудительная паспортизация населения. Россияне прибегают к разным методам давления на местное население.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 29 июля.

Отмечается, что случаи известны и в Донецкой области, и в Запорожье. Оккупанты прибегают к разным методам морального давления, чтобы заставить больше граждан Украины получить паспорт страны-агрессорки.

В Горловке Донецкой области оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт. Конечный срок исполнения распоряжения 1 января 2024-го.

В свою очередь, оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей за получение российского гражданства. В частности, предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Как сообщалось, россияне вывезли группу детей с оккупированных территорий в "военную академию" в Костроме. На полигоне так называемой "военной академии" оккупанты хотят сделать из украинских детей будущих янычар, которых бросят воевать против своего народа.

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