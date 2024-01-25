Оккупанты пригнали в Крым подбитый БДК "Оленегорский горняк": в ВСУ назвали цель

В ближайшей перспективе этот корабль не сможет вернуться на боевое дежурство.

Россияне пригнали в Севастополь подбитый большой десантный корабль "Оленегорский горняк" для ремонта.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала.

По его словам, корабль должен пройти ремонтные мероприятия, согласно протоколу.

"Что касается его возможного участия в мероприятиях обороны акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он сможет делать вряд ли. Потому что это очень известный нам всем большой десантный корабль 755 проекта "Оленегорский горняк". Который, конечно, сейчас немного небоеготов, как у нас говорят в Вооруженных силах", — отметил он.

Он предполагает, что он когда-нибудь вернется на дежурство, "но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы его вряд ли увидим за выполнением подобных задач".

Напомним, в августе 2023 года Украина атаковала десантный корабль "Оленегорский горняк" возле Новороссийска. После повреждения "Оленегорский горняк" держали четыре судна, чтобы он не опрокинулся.

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