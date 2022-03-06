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Оккупанты применяют авиацию и артиллерию: ВСУ держат оборону и наносят удары врагу

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Оккупанты применяют авиацию и артиллерию: ВСУ держат оборону и наносят удары врагу

Продвижение армии оккупантов вглубь на определенных рубежах не наблюдается.

В ночь на 6 марта возле Гуляйполя ВСУ держали оборону и наносили огненное поражение противнику всеми имеющимися средствами.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Отмечается, что оккупанты применяли артиллерийские удары и налеты авиации. Пока продвижение армии РФ вглубь на определенных рубежах не наблюдается.

В администрации подчеркивают, что после перегруппировки и ввода части оперативных резервов противник ведет наступление на Запорожье. В частности, речь идет о населенных пунктах Малиновка, Любимовка, Пологи, Гуляйполе.

"Оккупанты активно применяют артиллерию и танки, продолжая наращивать усилия с целью нанести удар по подразделениям наших войск", — говорится в сообщении.

В свою очередь, ВСУ шесть раз нанесли огненное поражение противнику на маршрутах его продвижения и в районах сосредоточения.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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