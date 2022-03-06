Оккупанты применяют авиацию и артиллерию: ВСУ держат оборону и наносят удары врагу

Продвижение армии оккупантов вглубь на определенных рубежах не наблюдается.

В ночь на 6 марта возле Гуляйполя ВСУ держали оборону и наносили огненное поражение противнику всеми имеющимися средствами.



Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Отмечается, что оккупанты применяли артиллерийские удары и налеты авиации. Пока продвижение армии РФ вглубь на определенных рубежах не наблюдается.



В администрации подчеркивают, что после перегруппировки и ввода части оперативных резервов противник ведет наступление на Запорожье. В частности, речь идет о населенных пунктах Малиновка, Любимовка, Пологи, Гуляйполе.



"Оккупанты активно применяют артиллерию и танки, продолжая наращивать усилия с целью нанести удар по подразделениям наших войск", — говорится в сообщении.



В свою очередь, ВСУ шесть раз нанесли огненное поражение противнику на маршрутах его продвижения и в районах сосредоточения.