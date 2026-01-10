Оккупанты применяют новую тактику на Краматорском направлении: в ВСУ сообщили детали

Бои в Донецкой области / © ТСН.ua

Реклама

В Краматорском направлении враг пытается продвигаться небольшими группами до пяти человек, особенно в темное время суток и во время ухудшения погоды.

Об этом в эфире Армия TV рассказал старший офицер отделения коммуникации 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского Иван Гарапко.

«Тактика врага не меняется — они пытаются продвинуться маленькими группами, пользуясь ухудшением погоды. Но их удается сдерживать, удается отразить, поэтому ситуация, как говорится, напряженная, но контролируемая», — сказал он.

Реклама

Интенсивность попыток продвижения вражеской пехоты растет при ухудшении погодных условий.

«Предпочтительно до пяти человек, чаще всего в темное время суток, или, как говорится, „по серягу“. Интенсивность достаточно высока, они постоянно пытаются это делать. Но как только происходит ухудшение погоды, когда не могут летать дроны, интенсивность, соответственно, растет», — пояснил офицер.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник заявил, что уже в 2026 году начнется битва за Славянск в Донецкой области. Военный добавил, что «это неотвратимо».