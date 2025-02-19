Оккупанты "пробили дно": стали известны подробности взрывов в Николаеве

Посреди дня 14 февраля там произошел взрыв неизвестного предмета. А сейчас СБУ и Нацполиция задержали 4-х вражеских агентов, совершивших ужасное преступление. И некоторые подробности действительно шокируют!

Кем оказались подозреваемые и что им чревато, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Теракт в Николаеве

Это был ужасный день для Николаева! 14 февраля на одной из улиц возле общепита произошел взрыв неизвестного предмета. Об этом сообщили в полиции региона. Сначала сообщалось о двух погибших и восьми раненых. На месте происшествия работали следователи полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики. Впоследствии стало известно, что в результате детонации неизвестного предмета в Николаеве погибли три военнослужащих Центра противоминной деятельности. В учреждении подтвердили смерть военных и назвали их имена.

"Елена Ключникова, Вадим Елисеев, Евгений Сирык отдали свою жизнь, исполняя свой военный долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитниц своей земли", — говорится в сообщении.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! ПОДРОБНОСТИ ВЗРЫВ В НИКОЛАЕВЕ! ТАКОГО НЕ ожидал никто!

Кто совершил теракт?

В день трагедии в мониторинговом телеграмме-канале "Николаевский Ванек" появилось сообщение о том, что неизвестная женщина подошла к двум мужчинам в военной форме. В руках она держала сумку, на дне которой находилось взрывное устройство. В результате взрыва женщина получила такие травмы, что узнать ее удастся только при ДНК. Как отмечается, перед взрывом она совершала покупки в магазине и не исключено, что ее использовали как так называемый "ил". То есть, некоторые злоумышленники ей сказали подойти к военнослужащим, а она могла не знать, что несет взрывчатку. Впоследствии в этом же паблике появилось вот это сообщение.

Задержание агентов РФ

А уже 19 февраля появились те же впечатляющие детали. Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех агентов РФ, готовивших теракт в центре Николаева 14 февраля этого года по заказу российских спецслужб. Тогда рашисты использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева. По данным СБУ, в результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести. Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления «по горячим следам». Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

"По инструкции российских спецслужб юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СИН), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жители соседнего поселка. у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковке у кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбы дистанционно активировали СВП из-за вызова на мобильный телефон.

По имеющейся информации, враг заранее подготовил ликвидацию своей агентки как «лишнего» свидетеля теракта. Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки «залегли на дно» по своим домам, где ожидали денег от оккупантов. Там их задержали правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов с ФСБ, а также компоненты для изготовления СВП.

“Сейчас 4-м фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель людей) Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

Теракт возле Каменец-Подольского ТЦК

Напомним, что в последнее время в Украине было много подобных инцидентов. В частности, в ряде городов агенты РФ пытались взорвать ТЦК. Очередное ужасное событие произошло в Каменце-Подольском на Хмельнитчине. 5 февраля там раздался взрыв возле здания ТЦК. По предварительной информации, было известно о четырех раненых и одном погибшем. Такие цифры в комментарии "Общественному" назвала инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская. Впоследствии такое же количество пострадавших подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

Кем оказался погибший?

В тот же день новые детали о громком инциденте рассказал мэр города Михаил Поситко. В эфире телемарафона "Единые новости" он заявил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. А погибшей оказалась именно та личность, которая и совершила теракт.

По его словам, среди пострадавших двое врачей ВЛК. Также пострадал один прохожий и один военный.

Новые детали о пострадавших

6 февраля в своем телеграмм-канале Михаил Поситко уточнил информацию о состоянии пострадавших. По его словам, находящийся под наблюдением врач в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации. Женщина также в реанимации, состояние тяжелое, стабилизированное. Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии). Еще одна пострадавшая находится в центральной районной больнице, ее состояние удовлетворительное. Поситко подчеркнул, что врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

Задержание злоумышленников

А уже 17 февраля стало известно, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух агентов России, совершивших заказной теракт в Хмельницкой области 5 февраля этого года. Фигуранты «втемную» использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы России. Тогда в результате взрыва у здания ТЦК курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении от СБУ.

Оба фигуранта действовали порознь, но имели общего русского куратора. По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СИН). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном. Затем студент заложил СВП в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужб сообщил координаты другому наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку. По данным СБУ, наркозависимый должен был доставить СВП под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "в качестве свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех агентов РФ, готовивших теракт в центре Николаева 14 февраля 2025 года по заказу российских спецслужб.

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