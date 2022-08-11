Оккупанты пробуют наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях: утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 11 августа

Российские оккупанты сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Враг продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы ВСУ из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему РФ не может признать свое поражение.

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