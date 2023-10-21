Оккупанты продают "квартиру Зеленских" в Крыму: объявлена стартовая цена

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что 30 октября состоится аукцион по продаже квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской в Ялте. Стартовая цена – более 240 тысяч евро.

Об этом сообщили российские пропагандисты агентства ТАСС.

Имущество, оформленное на Елену Зеленскую, было выставлено на аукцион по стартовой цене 24,6 млн российских рублей (242 875 евро по текущему курсу).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, участники должны будут внести залог в размере 50% от первоначальной стартовой цены.

Пропагандисты подчеркивают, что президентская пара никогда не проживала в этой недвижимости, а лишь сделала косметический ремонт, покрасив стены.

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В квартире Зеленских есть гостиная с панорамным видом, спальня, ванная и кухня открытого плана с обеденной зоной. Согласно тому же источнику, квартира не меблирована и неэлектрифицирована.

Дом расположен на 5-м этаже дома, с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец, который когда-то был домом отдыха последнего российского царя Николая II, расстрелянного большевиками в 1918 году.

В феврале 1945 г. в императорском дворце состоялась Ялтинская конференция, в которой приняли участие руководители СССР Иосиф Сталин, Британии Уинстон Черчилль и США Франклин Рузвельт.

Как ранее сообщали СМИ, Елена Зеленская приобрела квартиру в жилом комплексе "Император" в Ливадии в апреле 2013 вместе с паркоместом. Стоимость этого имущества оценивалась в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

Напомним, ранее оккупационные власти Крыма заявили, что "национализировали" квартиру первой леди Украины Елены Зеленской.

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