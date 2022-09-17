Оккупанты продолжают бить по Донецкой области: за сутки погибли два человека

Ночь против 17 сентября в Донецкой области прошла относительно спокойно, были лишь единичные обстрелы в отдельных точках на линии фронта.

Под артиллерийский огонь армии агрнесора России попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины: Свободное Поле и Бурлацкое. В Соледаре россияне повредили частный дом.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. По словам руководителя области обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты устанавливают объемы разрушений.

"Сегодняшняя относительно спокойная ночь – это исключение. Россияне стреляют по гражданским постоянно и будут это делать, пока мы их не выгоним", – подчеркнул Кириленко.

За прошедшие сутки, 16 сентября, россияне убили двух мирных жителей Донбасса, сообщил Кириленко. По его словам, погибли жители Святогорска и Бахмута. Кроме того, 11 человек получили ранения. Больше всего – 4 пострадавших – в Селидово, а также трое – в Авдеевке.

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

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