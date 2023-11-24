Оккупанты сменили тактику применения ДРГ: какой ответ Сил обороны

Российские оккупанты продолжают попытки использования диверсионно-разведывательных групп на Сумском направлении. Недавно ДРГ обнаружили и в Харьковской области.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По-прежнему попытки использования врагом диверсионно-разведывательных групп больше всего фиксируются по Сумскому направлению, но за последние несколько недель группы ДРГ разоблачались и по Харьковской области. В то же время как только такие группы разоблачаются, по ним сразу наносится огневое поражение и они в дальнейшем отходят за линию государственной границы”, – рассказал Андрей Демченко.

Он также добавил, что наши бойцы хорошо понимают угрозу использования врагом диверсионно-разведывательных групп и то, что они пытаются разоблачить позиции Сил обороны, по которым в дальнейшем наносится огневое поражение с применением разнообразного вооружения с территории России.

“И потому у нас есть и противодиверсионные резервы, которые при появлении и разоблачении ДРГ направляются в те места для того, чтобы зачистить местность... В инженерном отношении укреплять линию границы достаточно сложно из-за обстрелов, которые Россия ежедневно осуществляет по территории Украины – это в границах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины. Вместо этого мы укрепляемся фортификационно в максимальной близости к границе. Но есть территории, где стоит работать именно противодиверсионным резервом”, – отметил Демченко.

Напомним, что украинские кабаны "охотились" на российскую ДРГ в Чернобыльской зоне.

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