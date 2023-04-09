В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, отмечает, что херсонцы заключают сделку и поселились в новые квартиры «в безопасных регионах РФ», а средняя сумма эквивалентна одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья у таких населенных. пунктах как Ставрополь или Краснодар.

Однако заметим, что темпы паспортизации низки и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва.

Напомним, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области.

Добавим, что в Мариуполе кафиры не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.