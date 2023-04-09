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Оккупанты продолжают массовую паспортизацию гражданских в Херсонской области: обещают квартиры в российской глубинке

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты продолжают массовую паспортизацию гражданских в Херсонской области: обещают квартиры в российской глубинке

Фото: unian.net

Враг продолжает попытки выполнения плана принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов.

В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, отмечает, что херсонцы заключают сделку и поселились в новые квартиры «в безопасных регионах РФ», а средняя сумма эквивалентна одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья у таких населенных. пунктах как Ставрополь или Краснодар.

Однако заметим, что темпы паспортизации низки и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва.

Напомним, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области.

Добавим, что в Мариуполе кафиры не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.

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Дата публикации
Просмотры
28
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