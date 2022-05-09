Оккупанты продолжают наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька на Харьковщине — Генштаб

Оккупанты продолжают наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька на Харьковщине — Генштаб

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия.

Оккупанты перегруппировываются и готовятся продолжать наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, за последние сутки на Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты сосредоточивают внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно- десантных войск. сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

"С целью недопущения продвижения подразделений ВСУ сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается опрокидывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику. 9 мая в Мелитополе кафиры планируют провести акцию "Бессмертный полк".

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