Оккупанты продолжают обстреливать единственную "дорогу жизни", по которой можно вывезти людей из Луганщины

Оккупанты продолжают обстреливать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы в Луганщину.
По словам уполномоченной Верховной Радой по правам человека Людмилы Денисовой, в настоящее время более 40 тысяч жителей еще не эвакуированы.
Об этом она написала в своем телеграмме.
"Рашисты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь", — отметила Денисова.
Уполномоченная ВР отмечает, что такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права, в частности, статью 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности России в Украине", — написала Денисова.
Напомним, трасса Лисичанск-Бахмут, по которой еще неделю назад можно было относительно спокойно перемещаться, теперь стала очень опасной для передвижения. В то же время и Бахмут в Донецкой области, куда прежде вывозили людей, с каждым днем все чаще атакуют оккупанты, преимущественно из воздуха крылатыми ракетами.
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