Оккупанты продолжают обстреливать единственную "дорогу жизни", по которой можно вывезти людей из Луганщины

Оккупанты продолжают обстреливать единственную "дорогу жизни", по которой можно вывезти людей из Луганщины

Оккупанты продолжают обстреливать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы в Луганщину.

По словам уполномоченной Верховной Радой по правам человека Людмилы Денисовой, в настоящее время более 40 тысяч жителей еще не эвакуированы.

Об этом она написала в своем телеграмме.

"Рашисты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь", — отметила Денисова.

Уполномоченная ВР отмечает, что такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права, в частности, статью 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности России в Украине", — написала Денисова.

Напомним, трасса Лисичанск-Бахмут, по которой еще неделю назад можно было относительно спокойно перемещаться, теперь стала очень опасной для передвижения. В то же время и Бахмут в Донецкой области, куда прежде вывозили людей, с каждым днем все чаще атакуют оккупанты, преимущественно из воздуха крылатыми ракетами.

В Северодонецке и Лисичанске остаются тысячи горожан

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