Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, разрушать дома и убивать людей: какая ситуация в регионе (фото)

Российские оккупанты в течение суток били по населенным пунктам Николаевской области из артиллерии. В результате атак есть погибший человек.
Относительно спокойными день 15 августа и ночь на 16 августа были в Вознесенском и Первомайском районах Николаевщины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
15 августа зафиксированы вражеские обстрелы поселка Первомайское Первомайской громады. В результате чего частично разрушены учебное заведение, частные дома и повреждены приусадебные участки. Пострадавших нет.
Также накануне с 15:00 до 18:00 враг наносил удары по с. Лиманы Галицыновской громады. Повреждена электросеть. Пострадавших нет.
В Баштанском районе днем 15 августа оккупанты обстреливали с. Широкое Широковской громады. Разрушен один жилой дом, попадание в уже разрушенную школу и дорогу.
Около 21:00 были обстрелы с. Красная Долина. Зафиксировано попадание по открытым территориям. Также около 01:30, 16 августа были обстрелы с. Красная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, в течение 15 августа россиянами обстреляны села Лепетиха и Кавказ. Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попал пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен.
Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Напомним, в Николаеве застрявшие в асфальте ракеты от "Смерча" доставали трактором.
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