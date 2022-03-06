Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гумпомощи

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Российские оккупанты продолжают обстреливать все кварталы Бучи. Под прицелом — мирные жители, дома и автомобили.

Местные уже несколько суток без света, тепла и связи.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

"Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов громады о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных", — говорится в сообщении.

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Городской совет отмечает, что пока доставить гуманитарные грузы невозможно.