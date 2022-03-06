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Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гумпомощи

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Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гумпомощи

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Российские оккупанты продолжают обстреливать все кварталы Бучи. Под прицелом — мирные жители, дома и автомобили.

Местные уже несколько суток без света, тепла и связи.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

"Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов громады о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных", — говорится в сообщении.

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Городской совет отмечает, что пока доставить гуманитарные грузы невозможно.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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