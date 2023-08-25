Оккупанты продолжают похищать детей с оккупированных территорий — ЦНС

Детей россияне вывозят в Кабардино-Балкарскую республику РФ и Новосибирскую область.

Российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Зафиксированы очередные случаи вывоза детей из ТОТ в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом «отдыха и оздоровления", — говорится в сообщении.

Источники ЦНС сообщают, что украинских детей россияне вывозят в Кабардино-Балкарскую республику РФ и Новосибирскую область.

В ЦНС напомнили, что похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики хоронят военных в помещениях школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Кроме того, мы ранее информировали, что за последнее время российские захватчики депортировали 450 маленьких украинцев в Россию.

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