Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и уничтожать инфраструктуру Киевщины: начаты досудебные расследования (фото)

В селе Святопетровское Бучанского района вражеские снаряды убили четырех мирных жителей.

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и уничтожать инфраструктуру Киевщины – начаты досудебные расследования.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Также читайте Война России против Украины: ситуация в Киеве и Киевской области

Окружные прокуратуры Киевщины осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия 27-28 марта вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел с. Софиевская Борщаговка. Повреждены дома, смертельные осколочные ранения получил местный житель.

В селе Святопетровское Бучанского района вражеские снаряды убили четырех мирных жителей. Разрушены и повреждены жилые дома.

В Бориспольском районе в результате ракетных обстрелов одного из сел разрушениям подверглись частные жилые дома.

"Прокуроры Киевщины принимают все возможные меры по документированию военных преступлений вооруженных сил Российской Федерации. Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 28 марта украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, который испытал значительные обстрелы со стороны российских военных.

Читайте также: