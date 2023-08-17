Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в Россию: новые данные от ЦНС

То, как россияне поступают с детьми на оккупированных территориях нашего государства, является геноцидом украинского народа.

Так, оккупанты вывозят наших детей в РФ. В последнее время они депортировали 450 маленьких украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Подробности

Речь идет о:

50 старшеклассниках – вывезли в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет им. Демидова;

200 детях из Довжанска – отправили в детский лагерь в Анапе;

150 детях из Каховского и Генического районов Херсонщины и 50 детях из ТОТ Запорожья – завезли в "оздоровительные" лагеря Краснодарского края.

"В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину", – отмечается в сообщении.

Ранее в Офисе Генпрокурора подсчитали, что Украина проверяет информацию о принудительном вывозе россиянами с оккупированных территорий 19 549 детей. Они проживали в Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также: