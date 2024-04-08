Оккупанты продвинулись еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки — BILD

Российские оккупанты продвинулись еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки. Наиболее значимое прохождение военных РФ зафиксировано в Первомайске.

Об этом со ссылкой на эксперта пишет BILD.

Как стало известно, аналитик Юлиан Репке изучил записи с места сражений за последние 10 дней. Ранее он сообщал, что после падения Авдеевки ВСУ заняли оборону по линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Теперь ВС РФ перешли на нее в нескольких местах. Из-под Тоненького они продвинулись около 3 км к западу в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около 2 км по направлению к Нетайлову.

“За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше к западу от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке", — пишет Репке.

Напомним, что украинские военные филигранно уничтожили российских десантников под Авдеевкой.

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