- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты продвинулись на ключевом направлении: что происходит в Покровске и Мирнограде - DeepState
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий.
Российские захватчики имеют продвижение на ключевом направлении фронта, в районе городов Покровск и Мирноград.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
«Враг продвинулся в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска», — говорится в сообщении экспертов.
На опубликованной карте засвидетельствовано установление контроля российскими оккупационными войсками над участком автотрассы, которая соединяет Покровск с Мирноградом. Кроме того, зафиксировано продвижение россиян на восток от Мирнограда.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска контролируют 13 км² Покровска, а Мирноград не находится в окружении.
Он также пояснил, что часть позиций в 5-7 км от Покровска была отведена из-за того, что противник просачивался сквозь них и дальнейшее удержание этих позиций было нецелесообразным.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на украинских военных сообщило, что в боях за Покровск основную угрозу представляют небольшие группы российских диверсантов, которые незаметно просачиваются в жилые кварталы, маскируются под местных или украинских бойцов и постепенно разрушают оборону изнутри.