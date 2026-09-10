Оккупанты продвинулись возле ключевого города Донецкой области: детали от DeepState

Константиновка / © Associated Press

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Российским захватчикам удалось продвинуться возле одного из ключевых городов украинской обороны в Донецкой области — возле Константиновки.

Об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState в Telegram.

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«Враг продвинулся вблизи Константиновки и Червоного», — сообщают аналитики.

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Константиновка на карте DeepState значится как город, куда российские оккупанты проникают.

Поселок Червоное расположен к северо-востоку от Константиновки и тоже является районом проникновения захватчиков.

ВСУ отразили десятки атак на Покровском направлении и обезвредили 1520 оккупантов

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 277 боевых столкновений. Противник нанес 91 авиаудар, выпустив 331 управляемую авиабомбу, применил более 10,9 тысячи дронов-камикадзе и осуществил 2117 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Самой горячей точкой остается Покровское направление, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг проявлял высокую активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного, Молодецкого и в направлении еще более десятка населенных пунктов.

Ситуация на других участках фронта:

Южно-Слобожанское направление: ВСУ отразили 14 атак в районах Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, а также в направлениях Широкого и Чугуновки.

Гуляйпольское направление: оккупанты 10 раз пытались продвинуться в районе Горького и в направлениях Риздвянки, Терноватого и Чаривного.

Константиновское направление: зафиксировано 7 атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Долгой Балки.

Лиманское и Купянское направления: отражены 5 попыток вклиниться в оборону возле Лимана, Дибровы и Новоселовки, а также 3 атаки в районах Петропавловки и Новоосинового.

Северо-Слобожанское, Курское и Александровское направления: остановлено по два вражеских штурма на каждом из отрезков.

Краматорское и Славянское направления: оккупанты предприняли по одной попытке наступления в направлении Федоровки и Пискуновки.

Ореховское и Приднепровское направления: штурмовых действий врага за прошедшие сутки не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В то же время враг продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по приграничной Сумщине, в частности в районах населенных пунктов Коренек, Писаревка, Хотинь, Вильна Слобода и Береза.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы противника, 6 артсистем, 2 пункта управления БпЛА и один зенитный ракетный комплекс.

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В целом потери российских захватчиков за сутки составили 1520 человек. Также украинские защитники обезвредили 1 танк, 15 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 5 средств ПВО, 1 вертолет, 16 наземных робототехнических комплексов, 2017 беспилотников и 613 единиц автомобильной техники.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Среди пропагандистов Путина начался «бунт»: на этот раз все из-за ситуации на фронте. Российские военкоры разъярены, потому что под украинским Лиманом оккупанты отступают, а командование лжет.

Напомним, несмотря на кардинальное изменение ситуации на фронте, Кремль и дальше упорно настаивает на полной капитуляции Украины и принятии всех требований Москвы. Российская сторона в свое время отвергла как недостаточный даже свой так называемый «мирный план» из 28 пунктов, который обсуждали в конце 2025 года.

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