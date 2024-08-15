С началом второй фазы российско-украинской войны в 2022 году оккупационные власти через свои фейковые администрации начали активно внедрять политику деструктивного влияния на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Такие меры направлены на изменение национальной идентичности, уничтожение украинской культуры, языка и исторической памяти? а также экономическое и социальное истощение регионов.

Первой и одновременно главной задачей для оккупантов является уничтожение украинской идентичности и культуры. Так сказать "культурное" влияние — это одно из основных направлений деструктивной политики.

Российские оккупационные власти вводят принудительную русификацию, запрещая украинский язык в образовательных учреждениях, заменяя его на русском. Проводятся мероприятия по ликвидации украинских культурных институтов, в частности, библиотек, музеев, культурных центров, а также переписывания учебников, в которых история Украины искажается или трактуется в выгодном для врага порядке.

На втором этапе кафиры прибегают к репрессиям и запугиваниям местного населения. В первую очередь российские оккупанты используют методы запугивания и репрессий против местного населения, которое поддерживает Украину и помогает Силам обороны Украины.

Массово производятся аресты активистов, волонтеров, представителей местных органов власти и лиц, выражающих несогласие с оккупационным режимом. При любых проявлениях украинского патриотизма, таких как использование национальной символики или участие в проукраинских акциях, граждане могут подвергаться арестам, давлению и физическому насилию.

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На третьем этапе враг акцентирует внимание на распространении пропаганды и проведении информационных кампаний. Российские оккупационные власти активно ведут информационную войну на временно оккупированных территориях. Используя подконтрольные СМИ и создавая новые, кремль распространяет пропаганду, которая искажает реальную картину событий, навязывает пророссийские нарративы, демонизирует украинские власти и западные страны. Кроме того, блокируются украинские информационные ресурсы, что значительно усложняет доступ населения к объективной информации из официальных источников.

На четвертом этапе враг проводит мероприятия по экономическому истощению. Российские оккупационные власти систематически разрушают экономический потенциал оккупированных регионов, что ведет к их полному истощению.

Вывоз промышленного оборудования, сырья и других ресурсов в Россию, разрушение инфраструктуры и лишение возможности вести предпринимательскую деятельность приводят к упадку локальной экономики. В результате растет безработица, бедность и социальная напряженность, а значит и зависимость местного населения от оккупационной администрации.

В конечном цикле кафиры проводят принудительное переселение для обеспечения демографической политики. То есть российские оккупационные власти принуждают к переселению жителей оккупированных территорий на территорию России, а их заменяют россиянами. Это способствует демографическим изменениям, направленным на изменение этнического состава региона и усиление контроля над ним.

В итоге отметим, что увлечение Россией украинских территорий сопровождается широкомасштабными мерами деструктивного влияния, направленными на уничтожение украинской национальной идентичности, истощение экономического и социального потенциала регионов и навязывание пророссийских нарративов и идентичности.

Эти действия являются нарушением международного права и цель даже не столько временное, как долгосрочное содержание контроля над оккупированными территориями, что ставит под угрозу их будущее как части независимой Украины.

Однако вопреки всем временным трудностям и сложным обстоятельствам, Центр национального сопротивления обращается к гражданам продолжать помогать Силам обороны Украины.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины Кремль также проводит новую пропагандистскую акцию. Создаются молодежные отряды, которые должны уехать в Курскую область России.

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