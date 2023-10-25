Оккупанты проводят нацистскую политику в Луганской области и вызвали демографический кризис — ЦНС

Российские захватчики спровоцировали демографический кризис в Луганской области, из-за оккупации и войны население сократилось на 40%.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"По данным оккупантов, население ТОТ Луганщины составляет 1,5 млн человек, что на 40% или миллион человек меньше, чем на момент российской оккупации первых территорий в 2014 году. При этом тенденция к уменьшению населения продолжается. Депопуляция региона сопровождается заселением россиянами, промывкой детям и массовой мобилизацией этнических украинцев на войну против родного государства", — говорится в сообщении.

При этом захватчики производят дальнейшую депортацию местного населения под видом "эвакуации". Оккупанты проводят фильтрацию населения и принудительно вывозят целыми деревнями.

"Все это военное преступление согласно Римскому уставу, и за это каждый причастный понесет наказание, ведь деоккупация региона — это дело времени", — подчеркнул в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики заставляют население оккупированных территорий сдавать кровь на нужды своих военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками.

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