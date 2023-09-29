Оккупанты проводят рейды по паспортизации насления Херсонщины: какая цель врага

Российские захватчики провели рейд по паспортизации населения Херсона. При этом мужчинам вручали повестки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечают в ЦНС, оккупационная администрация временно захваченных районов Херсона проваливает планы по принудительной паспортизации региона. Именно поэтому россиянам очень нужно исправить ситуацию.

"На этот раз враг провел рейд по селам Херсонщины для раздачи паспортов. Крестьянам выдавали продуктовые наборы, но только при наличии красной макулатуры (российский паспорт – ред.)", – говорится в сообщении.

От людей, не имевших паспорта РФ, потребовали писать заявление на его получение. Оккупантов искренне интересует, почему эти люди до сих пор не захотели стать гражданами государства-агрессора.

"В то же время мужчин вручали повестки в районный "военкомат", где он должен стать на учет армии врага", – подытожили в Центре.

Ранее стало известно, что в Луганской области враг готовится мобилизовать 17-летних молодых людей. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия.

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