Оккупанты проводят воздушную разведку и наступают на Довгенькое: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Оккупанты проводят воздушную разведку и наступают на Довгенькое: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области и пытаются идти в наступление.

Чтобы выявить позиции украинских защитников, враг стал активнее проводить воздушную разведку.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое,- успеха не было", - сообщают в Генштабе.

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. Поэтому в Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.

Также на Донбассе российские оккупанты пытаются сковать действия ВСУ. На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.