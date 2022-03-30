Оккупанты проводят воздушную разведку в Одесской области

Таким образом, они пытаются определить важные объекты.

Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, определяя важные объекты.

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Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Прошлая ночь в Одессе прошла спокойно, но несколько раз звучали сирены.



"Это говорит о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов", – сказал Братчук.

Он также добавил, что в Черном море Россия использует украинские мины, которые украли в Крыму в 2014 году.

Напомним, что украинские военные отвоевывают Херсонщину. Российские кафиры заявляли, что область полностью под их контролем, однако украинские военные уже отбили несколько деревень, нажгли техники, еще и сняли все это на видео – несколько сожженных боевых машин пехоты, разбитый блок-пост, подбитые легковые машины. Некоторые до сих пор ржавеют в полях, некоторые уже везут в металлолом.