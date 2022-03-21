Оккупанты прятались в детском саду: Генштаб ВСУ опубликовал фото "тайника" захватчиков

Фото с одного из освобожденных от российских кафиров населенных пунктов.

Фото одного из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов предоставили в Генеральном штабе ВСУ.

"Как вы думаете, судя по фото, где они прятались?" — задали вопрос в посте соцсети.

На фотографиях, кроме уничтоженной вражеской техники, можно увидеть вещи кафиров непосредственно в детских кроватках садика.

Там скрывались захватчики.

Напомним, в Черниговской области украинские военные захватили самоходную гаубицу российских кафиров.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в социальной сети Facebook.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч кафиров. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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