Оккупанты пытались обойти позиции ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Враг пытался диверсионно-разведывательной группой во взвод обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

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