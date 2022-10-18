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Оккупанты пытались обойти позиции ВСУ в Херсонской области

Дата публикации
Просмотры
3492
Время на прочтение
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Оккупанты пытались обойти позиции ВСУ в Херсонской области

Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В Херсонской области ВСУ разгромили ДРГ оккупантов.

В Херсонской области вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Враг пытался диверсионно-разведывательной группой во взвод обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3492
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