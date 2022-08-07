Оккупанты пытались пойти в наступление на Краматорском направлении, но получили "под хвост" от ВСУ

Российские оккупанты пытались пойти в наступление в районе населенного пункта Верхнекаменское.
ВСУ отразили вражескую атаку.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Краматорском направлении российские оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спорного.
"Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел ", — сообщили в командовании.
Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.
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