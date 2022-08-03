Оккупанты пытались прорваться на Харьковщине, но получили "на орехи" от ВСУ

На Харьковщине оккупанты решили немного "продвинуться".

Попытка оказалась неудачной, поэтому вместо продвижения вперед они получили "на орехи" от ВСУ и помчались назад.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяже, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

"Оккупанты совершили выдвижение в направлении Кочубеевка — Дементиевка, получили отпор и отошли ", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия продолжает использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины. В последнее время участилось количество ДРГ врага, входящих с территории РП.

Читайте также: