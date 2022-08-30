Оккупанты пытались прорваться на Харьковщине: ВСУ "отогнали" их прицельным огнем

Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в Харьковской области.

Впрочем, им это не очень удалось и ВСУ "насыпали" им так, что они вынуждены были отступить.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Харьковском российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

"Противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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