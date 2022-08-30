Оккупанты пытались прорваться на Харьковщине: ВСУ "отогнали" их прицельным огнем

Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в Харьковской области.
Впрочем, им это не очень удалось и ВСУ "насыпали" им так, что они вынуждены были отступить.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Харьковском российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.
"Противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
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