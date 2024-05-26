Оккупанты пытались прорваться на Харьковском направлении: ВСУ отбили угрозу

Российские военные имели определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелка – Глубокое.

Украинские военные сумели отразить угрозу со стороны российских оккупантов, пытавшихся совершить прорыв на Харьковском направлении 26 мая. Россияне хотели прорваться на участке Стрелка – Глубокое.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелка – Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций, на направлении наступление было остановлено. В настоящее время проводится системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", – подчеркнул Назар Волошин.

Он также добавил, что российские военные имели определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелка – Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", — добавил Волошин.

Кроме того, армия РФ не оставляет попыток давить на Волчанск и Липку. В частности, Волчанск оккупанты пытаются штурмовать пехотными подразделениями.

"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увезли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", — отметил Волошин.

Напомним, что секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что использование американского вооружения для ударов по России могло бы помешать новому российскому наступлению.

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