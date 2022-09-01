Оккупанты пытались прорваться на Новопавловском направлении в Донецкой области

За прошедшие сутки ВСУ сдержали их под Водяным.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Новопавловском направлении осуществлял обстрелы позиций ВСУ с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка.

"Враг вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел", — отметили в Генштабе.

Напомним, ранее подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и через Каховскую ГЭС.

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