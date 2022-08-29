Оккупанты пытались провести бессмысленную разведку боем на Славянском направлении: ВСУ их "утихомирили"

В Донецкой области российские оккупанты продолжают штурмовые действия.
Иногда они смотрятся бессмысленно с точки зрения тактики.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 августа.
На Славянском направлении за сутки были зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательную БПЛА.
"Враг пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия возле Богородичного, успеха не имел", — отметили в Генштабе.
Напомним, эксперт рассказал, что ВСУ будут иметь преимущество на фронте и объяснил, что будет влиять на ситуацию осенью.
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