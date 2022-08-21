Оккупанты пытались штурмовать на 3-х направлениях вблизи Славянска

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Славянском направлении.
За прошедшие сутки они штурмовали на трех участках.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.
"Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел поражение и отступил ", — сообщили в Генштабе.
Напомним, на выезде из оккупированного Севастополя образовалась длинная пробка после утреннего "хлопка".
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