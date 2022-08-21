Оккупанты пытались штурмовать на 3-х направлениях вблизи Славянска

За прошедшие сутки они штурмовали на трех участках.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

"Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел поражение и отступил ", — сообщили в Генштабе.

Напомним, на выезде из оккупированного Севастополя образовалась длинная пробка после утреннего "хлопка".

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