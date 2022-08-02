Оккупанты пытались штурмовать на Бахмутском направлении: ВСУ отбили атаки вблизи 4 населенных пунктов

В Донецкой области оккупанты продолжают проводить наступательные действия.
На Бахмутском направлении русские захватчики производили штурмовые действия.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.
"Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 — получили ранения.
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